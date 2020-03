Coronavirus, scuole chiuse ma le maestre trasformano la pagina Facebook in una classe virtuale: favole e giochi (i video)

Ogni mattina, da quando all'asilo non si può più andare, il topo con gli occhiali racconta una favola nuova per loro in un video. Una storia al giorno per spiegare che "La paura è fatta di niente", come il libro scelto per oggi. E poi ci sono i suggerimenti per fare i lavoretti a casa e tenere sempre sveglia la creatività, ci sono le avventure del Virus Gentilis del progetto Teatro in gioco. Ai tempi del coronavirus, le maestre della scuola per l'nfanzia Marghertia Hack di San Sisto, a Perugia, hanno deciso di riempire le giornate dei "loro" bambini in questo modo, un filo che la necessità di tenere chiuse le scuole non si spezza, grazie a internet e ai social network.

Così la pagina Facebook dell'istituto diventa una classe dove continuare a vivere, a distanza, l'esperienza didattica senza spostarsi da casa. Ogni mattina gli auguri a chi compie gli anni, poi la storia recitata, qualche suggerimento, i video suggeriti dalle maestre. E poi spazio ai lavoretti dei bambini che non esitano a mettere in pratica le indicazioni a distanza.

Ai tempi del coronavirus la scuola d'infanzia è anche questo: un video, un post, una storia da condividere, da ascoltare e ascoltare ancora, per sentirsi meno lontani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati