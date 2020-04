Coronavirus, le mascherine di Lorena Antoniazzi per la Protezione civile di Perugia

L'azienda Lorena Antoniazzi ha donato al Comune di Perugia circa 200 mascherine prodotte nella sede perugina dell’azienda. A ritirarle è stato l’assessore comunale alla Sicurezza e alla Protezione Civile Luca Merli. Le mascherine saranno utilizzate per i volontari del Gruppo Comunale della Protezione Civile e per i dipendenti comunali che svolgono quelle attività che sono maggiormente esposte.

“Siamo contenti di riconvertire il nostro lavoro e mettere le nostre professionalità al servizio della comunità in un momento così difficile - ha sottolineato Gianluca Mirabassi, presidente di Lorena Antoniazzi - In attesa di poter tornare a esercitare la nostra attività, insieme ai nostri collaboratori, abbiamo ritenuto importante dare un contributo a chi con coraggio opera ogni giorno per fornire i servizi essenziali”.

Nei giorni scorsi Lorena Antoniazzi aveva donato un altro stock di mascherine ai giornalisti delle redazioni umbre.

Le mascherine, realizzate non a scopo commerciale ma esclusivamente per essere donate, sono costituite da due strati esterni di tessuto di cotone stretch. L’imbottitura intermedia, con funzione filtrante, è composta da triplo strato di tessuto non tessuto (Tnt). La mascherina può essere lavata sia a secco che in acqua, a una temperatura massima di 40 gradi, e riutilizzata per cinque volte.

Sterne International, azienda che produce il marchio Lorena Antoniazzi, si era già mobilitata nei primi giorni dell’emergenza sanitaria facendosi promotrice di una raccolta fondi per sostenere i reparti di terapia intensiva e rianimazione dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.