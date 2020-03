Coronavirus, Isabella Federici taglia e cuce mascherine: "Sono il mio contributo a chi ne ha bisogno"

Le mascherine non ci sono. Non si trovano, i prezzi sono alle stelle. Un martellante ritornello che aggiunge preoccupazione alla preoccupazione per l'emergenza coronavirus. Ma che mette in moto anche la grande macchina della generosità. Stoffa, filo, una macchina da cucire e un po' di inventiva. Quello che anche Isabella Federici ha messo insieme quando ha iniziato a tagliare e cucire. Mascherine, ovviamente. Che regala a chi ne ha bisogno. Non presidi sanitari da usare negli ospedali, ovviamente. Ma una buona alternativa da usare nelle uscite per necessità dei cittadini.

Isabella Federici è una casalinga di Castel del Piano che si diletta con la macchina da cucito. Tra le tante creazioni che realizza, in questo momento hanno trovato spazio le mascherine, in questo momento, spiega, ha sentito il dovere di dare un contributo per quello che le è possibile.

Ha, così, trasformato il suo salotto in una piccola fabbrica di mascherine di protezione. Sono completamente realizzate a mano e con tessuti nuovi e sterilizzabili, al interno hanno una sorta di tasca dove inserire un foglio di carta da forno. Finche avra i tessuti disponibili - è la sua intenzione - le produrrà. Sono gratis "perche Isabella apprezza solo un grazie".

Chi ne ha bisogno, senza esagerare nelle richieste, la può contattare sul suo profllo Facebook o sulla pagina Acchiappasogni.