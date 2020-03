Coronavirus, il sindaco Romizi dona il sangue: "Fallo anche tu, non fermiamo la solidarietà"

Un gesto per dare l'esempio. Il sindaco di Perugia è andato a donare il sangue al centro trasfusionale dell'ospedale di Perugia: "Ormai da diversi giorni - spiega una nota del Comune di Perugia - si segnala un calo delle donazioni di sangue in tutta Italia dovuto principalmente alla paura del coronavirus, ma nei centri di donazione vengono prese tutte le precauzioni anti Covid-19". Ecco l'appello del sindaco: "Un semplice gesto per un’esperienza di vera solidarietà e senso civico. Fallo anche tu".

E ancora: "Si ricorda che donare è molto semplice ma in questo momento è possibile solo su prenotazione nel rispetto delle misure di sicurezza interpersonale di un metro ai numeri 075 5783884- 3357908343 - 3472492230 - 0755270347 prenotazioni.comunaleperugia@avis.it".

“Le donazioni di sangue non si sono mai fermate nonostante la situazione di emergenza - dichiara in una nota dell’ospedale il dottor Mauro Marchesi, responsabile del Servizio Immunotrasfusionale dell’Ospedale di Perugia- Il laboratorio è aperto e la donazione può essere fatta previo appuntamento telefonico. Donare il sangue non comporta alcun rischio di contagio COVID-19 – aggiunge Marchesi – e l’accesso dei donatori è regolamentato nel rispetto di tutte le norme di sicurezza predisposte per contenere la diffusione del coronavirus”.

Tutte le info utili per donare il sangue al seguente link https://www.ospedale.perugia.it/pagine/donare-sangue

La Direzione aziendale desidera ringraziare tutti i cittadini e la comunità di Perugia per il gesto di solidarietà espresso in questo momento difficile per tutti.