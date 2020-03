Coronavirus, dai commercianti del centro storico 1.400 euro per il Santa Maria della Misericordia

I commercianti del centro storico, aderenti all’associazione Perugia Trasparente, hanno voluto contribuire a sostenere l’Azienda ospedaliera di Perugia in questo difficile momento di emergenza contro il Covid 19, donando questa mattina, 24 marzo, 1.400 euro.

“È ciò che abbiamo raccolto con le quote associative - ha spiegato la presidente Nadia Belia - e ci è sembrato doveroso impiegarlo per sostenere chi, in questo momento, non si sta risparmiando per aiutare tutta la comunità contro il coronavirus. Malgrado la situazione di difficoltà che anche noi esercenti ci troviamo a vivere, l’adesione dei nostri associati, commercianti e residenti del centro, alla proposta di donare quanto avevamo nel conto corrente di Perugia Trasparente è stata immediata e totalmente condivisa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.