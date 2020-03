Coronavirus, l'ospedale di Pantalla diventa Covid-Hospital per gestire l'emergenza

La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha firmato un’ordinanza con la quale predispone nuove misure per fronteggiare l’emergenza dell’epidemia da COVID-19, e che riguardano l’Ospedale della Media Valle del Tevere che “viene temporaneamente riconfigurato a livello organizzativo-strutturale come ospedale regionale dedicato all’emergenza coronavirus”.

È quanto rende noto l’assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, informando che l’ospedale di Pantalla è stato scelto in virtù di due elementi importanti: “La geo-localizzazione della struttura che si trova ubicata sulla direttrice stradale principale dell’Umbria posta tra i due HUB regionali di Perugia e Terni, nonché la possibilità di procedere con la riconfigurazione strutturale in maniera più celere essendo quello di più recente ultimazione”.

Saranno, quindi, sospese l’attività del Punto Nascita e tutte quelle dei reparti dedicati saranno trasferite nei Dipartimenti di emergenza urgenza e accettazione di I livello di riferimento. La misura rientra tra le indicazioni del Piano unico di gestione posti letto emergenza Coronavirus predisposto dalla Regione che prevede di rendere operativo l’Ospedale Media Valle del Tevere come Covid-hospital nel più breve tempo possibile. Non verranno più effettuati ricoveri programmati e urgenti nei reparti di Ostetricia- Ginecologia e Pediatria per l’espletamento dei parti, l’assistenza in gravidanza e l’assistenza pediatrica, o per problematiche di natura ginecologica che necessitano trattamento medico e chirurgico.

“Nella struttura ospedaliera – comunica l’assessore Coletto - sono stati liberati tutti i posti letto dell’area di degenza da riconvertire in malattie infettive ed è stato individuato il personale. L’area di degenza, come previsto dal Piano regionale prevede 16 posti letto in camere singole che, in caso di necessità, possono essere riconvertite in 2 posti letto per stanza, e un’area attrezzata con due posti letto di subintensiva estensibile ad un totale di 8 posti letto. Il personale individuato ha iniziato attività di formazione presso il reparto di malattie infettive dell’azienda ospedaliera di Perugia per la condivisone di protocolli e procedure”.

“Il personale del Punto nascita garantirà l’attività di supporto al Pronto soccorso nelle 24 ore per garantire la gestione dei casi che accedono alla struttura ospedaliera per prestazioni di tipo ostetrico, ginecologico urgente e per il trasferimento di questi pazienti presso l’Azienda ospedaliera di Perugia - spiega il direttore sanitario dell’Usl Umbria 1, Teresa Tedesco - La stessa equipe garantirà la continuità clinico-assistenziale a tutte le pazienti prese in carico e sarà definito accogliendo anche le scelte delle pazienti, riguardo la sede ospedaliera a cui rivolgersi, in base alle proprie preferenze”.