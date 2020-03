Coronavirus, la bella idea del Panificio Perella: "Consegna gratuita a casa del pane ordinato per telefono"

La bella idea del Panificio Perella: consegna gratuita a casa del pane ordinato per telefono.

“Si tratta di un servizio che facevamo già prima nelle zone di Macchie, Castiglione del Lago e Santarcangelo per le persone che ce lo richiedevano – dicono dal panificio - Solo che adesso a seguito di questa ‘emergenza’ ci sentiamo in dovere di incentivarlo per venire incontro alle persone più anziane o che comunque non hanno possibilità di uscire di casa. Il servizio è gratuito, si paga ovviamente solo il prezzo del pane, o del prodotto da forno che si decide di comprare”.

Per la consegna il panificio utilizza mezzi aziendali e chi avesse bisogno o intende usufruire del servizio può contattare il panificio al numero fisso 0759589334, attivo anche su Whatsapp per qualsiasi tipo di domanda.

