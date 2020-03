Coronavirus, Ottaviani Toys consegna gratuitamente ai bimbi umbri i giocattoli comprati on line

La lunga permanenza in casa, l'impossibilità - indispensabile - di giocare come si è abituati. Anche un nuovo giocattolo, come una confezione di colori per continuare a disegnare possono essere un bisogno primario per i più piccoli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E allora, con l'intento di stare vicino alle famiglie in questo momento difficile, Ottaviani Toys, catena presente in diverse città umbre, ha attivato il servizio gratuito di consegna a domicilio dei prodotti acquistati on line, nessun minimo di ordine, consegna entro 24/48 ore. L'intento dell'azienda è quello di stare vicino, il più possibile, alle famiglie umbre in questo momento particolarmente complicato per tutti.