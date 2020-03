Coronavirus, il grande gesto per aiutare i medici dell'ospedale di Perugia: pasti gratis per chi fronteggia l'emergenza

Un grande gesto per aiutare i medici dell'ospedale di Perugia che lavorano per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Due ristoranti perugini, secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, Il Balestruccio e Le Officine Bartolini, regalano i pasti per i medici e il personale del Santa Maria della Misericordia impegnato 24 ore su 24 contro per arginare il Covid-19. Consegne effettuate giornalmente, in tutta sicurezza e senza pubblicità, a Microbiologia - il reparto dove si analizzano i tamponi del coronavirus - e al Pronto Soccorso.

E questa è solo una parte della Perugia altruista che cerca in tutti i modi di aiutare medici, infermieri e personale dell'ospedale di Perugia. Su Facebook è nata la pagina "Trova alloggio sanitari Covid 19 Umbria" creata da alcune amiche perugine per aiutare medici, infermieri e personale sanitario impegnati nella lotta al Covid 19 a trovare un alloggio alternativo, per evitare di tornare a casa tra un turno e l’altro, evitando così di mettere a rischio anche le proprie famiglie.

La Coop, ad esempio, nei suoi supermercati dà la precedenza per la spesa a medici, infermieri e oss.

Il b&b Torre degli Ornari di Ponte Valleceppi, con un post su Facebook, ha messo a disposizione una camera - gratuitamente - "a medico o altro personale sanitario impegnato per crisi coronavirus all’ospedale Silvestrini che avesse difficoltà a spostarsi per tornare alla propria abitazione fuori da Perugia".

