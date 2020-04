Coronavirus: orti dei pensionati verso la riapertura, ma occhio alle nuove regole

Gli orti per pensionati riaprono dal 1 maggio, ma solo attraverso nuove e rigide regole stabilite dall'ordinanza del presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta. I terreni riaperti sono quelli di Ponte della Pietra e del parco di Santa Margherita.

L’accesso agli orti sarà consentito solo ai concessionari accompagnati al massimo da un convivente. Per poter accedere all’area degli orti gli aventi diritto dovranno indossare la mascherina per la protezione delle vie respiratorie e guanti che non potranno essere tolti per tutta la durata della permanenza negli orti stessi. Dovranno rimanere sempre all’interno dell’area recintata a loro concessa mantenendo la distanza di sicurezza di almeno due metri da ogni altra persona. Sono vietati gli spostamenti all’interno delle aree comuni salvo che per raggiungere o lasciare l’orto o per utilizzare i servizi igienici l’accesso ai quali sarà consentito ad una persona alla volta e si dovrà mantenere, nell’eventuale fila di attesa, la distanza di almeno due metri. L’accesso agli orti sarà consentito soltanto a piedi e per turni. Gli aventi diritto dovranno accedere uno alla volta, in coppia con l’eventuale accompagnatore, attendendo il proprio turno in fila ordinata e mantenendo la distanza di almeno 2 metri.

L’accesso agli Orti di Parco Santa Margherita sarà consentito esclusivamente dall’area dell’Anfiteatro con il massimo affollamento previsto di 30 ortolani e 30 eventuali accompagnatori. Sarà aperto dal lunedì al sabato secondo un calendario di accesso contingentato affisso all’ingresso.

L’accesso agli Orti di Ponte della Pietra sarà consentito esclusivamente dall’area del parcheggio con massimo affollamento previsto di 35 ortolani e 35 eventuali accompagnatori. Sarà aperto dal lunedì alla domenica secondo un calendario di accesso contingentato affisso all’ingresso.

I controlli sono affidati alla Polizia provinciale.