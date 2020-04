Coronavirus, il sindaco di Città della Pieve chiude tutto per Pasqua e Pasquetta

Il sindaco di Città della Pieve fausto Risini ha firmato l'ordinanza di "chiusura per le giornate di domenica 12 e lunedì 13 aprile - rispettivamente Pasqua e Lunedì dell'Angelo - di tutti gli esercizi commerciali di generi alimentari, nell'ambito della piccola, media e grande distribuzione. Questo per permettere a tutti gli operatori ed i dipendenti del settore di riposarsi, considerato anche lo stress, fisico e psicologico, a cui sono sottoposti in questo periodo di emergenza".

Il sindaco nel suo messaggio sui social ha voluto anche "ringraziare caldamente, a nome dell'intera cittadinanza, l'associazione turistica Pro loco pievese per l'importante contributo dato alla collettività con una fornitura di mascherine protettive che saranno distribuite ai cittadini grazie al supporto delle associazioni e della Protezione civile, in collaborazione con il Comune - scrive il primo cittadino - Sia i singoli volontari che il mondo dell'associazionismo, oggi più che mai, stanno dimostrando un profondo senso civico ed un amore grande per la nostra comunità. Dobbiamo davvero ringraziare tutte queste persone che portano un valore aggiunto alla nostra società".