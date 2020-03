Coronavirus, con l'aumento delle sanzioni ai 'furbetti' cambia ancora l'autocertificazione: scarica il nuovo modulo

Dopo l'approvazione del 'decreto Sanzioni' del 25 marzo, che ha appesantito sensibilmente le sanzioni per chi non rispetta le norme anti-contagio adottate dal Governo per fronteggiare il coronavirus (con multe da 440 a 4mila euro), cambia ancora il modulo da utilizzare inautocertificazine per gli spostamenti (per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza e situazione di necessità, motivi di salute). Nel nuovo modulo pubblicato sul sito del Ministero dell'Interno c'è un campo in cui bisogna dichiarare proprio "di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19".

CONTROLLI - Nel frattempo si intensificano in tutta Italia i controlli 'anti-furbetti' da parte delle forze dell'ordine e anche in Umbria l'Esercito pattuglia il centro storico e le vie principali di Perugia e provincia. Già diversi nelle settimane scorse gli umbri sanzionati per essersi spostati senza uno dei motivi consentiti dalle norme-anticontagio.

Il nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti: scaricalo qui





