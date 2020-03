Coronavirus, nuovo caso di contagio a Gualdo Tadino: 50enne in isolamento casalingo

Nuovo caso di contagio a Gualdo Tadino. Lo rende noto il sindaco riferendo che si tratta di "una signora di mezza età che non presenta criticità ed è già stata posta in isolamento presso la sua abitazione dai servizi dell'Asl, così come sono state individuate e poste in isolamento precauzionale tutte le persone che hanno avuto contatti diretti".

Il primo cittadino Massimiliano Presciutti invita i cittadini a mantenere la calma e proseguire "nel grande sforzo collettivo di rimanere a casa! Lo so è dura per tutti, ma dobbiamo essere forti e tenaci come solo noi sappiamo fare. Mi raccomando rispettiamo le regole siamo responsabili e non facciamo i furbi. Più staremo uniti e prima passerà....forza".