Coronavirus, nuova donazione all'ospedale di Perugia: anche l’Aulci in aiuto del personale sanitario

Il mondo dell’associazionismo continua ad essere in prima linea nelle donazioni a favore dell’Ospedale di Perugia per l'emergenza coronavirus. Anche l’Aulci (Associazione Umbra Lotta Cardiopatie Infantili) ha risposto all’appello, consegnando in questi giorni 8 pulsiossimetri, 110 camici bianchi idrorepellenti e 105 tute idrorepellenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Abbiamo voluto dare un segnale tangibile di continuità alle donazioni fatte in 30 anni di attività della nostra associazione - dice Mara Zenzeri, presidente Aulci - ; la nostra iniziativa anche per trasmettere un messaggio di vicinanza a pazienti ed operatori sanitari, che combattono il coronavirus. fiduciosi che si possa tornare quanto prima alla normale ripresa dell’attività assistenziale”.