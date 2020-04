Coronavirus, a Norcia riaperte le richieste per i buoni spesa: le scadenze

Riaperti i termini per richiedere i ‘buoni spesa’ a partire da martedì 28 aprile fino a lunedì 4 maggio alle 14. Lo ha deciso la giunta comunale di Norcia. La modalità per le richieste rimane la stessa, adottata il 30 marzo.

“Dalle economie del bilancio dell’ assessorato ai Servizi Sociali è stata messa a disposizione una somma aggiuntiva rispetto a quella dello Stato per fronteggiare questa terribile emergenza coronavirus” ha detto l’assessore alle politiche sociali, Giuseppina Perla. “In questi giorni sono arrivate ancora richieste da parte di alcuni cittadini che non avevano fatto in tempo a presentare domanda. Non vogliamo lasciare indietro nessuno – prosegue - e assistere tutta la popolazione con questi buoni spesa che sono immediatamente spendibili nelle attività convenzionate”.

Gli interessati dovranno presentare domanda a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.norcia.pg.it oppure comune.norcia@postacert.umbria.it.

Chi fosse impossibilitato ad utilizzare la posta elettronica potrà contattare il numero 0743/828711 int. 411 o 415 dalle ore 09,00 alle ore 14,00.

Si ricorda inoltre che è attivo un Iban per le donazioni di quanti vorranno aiutare il Comune in questo momento di emergenza Covid-19.

Le risorse saranno impiegate esclusivamente per il sostegno alle famiglie. Su questo IBAN confluiranno anche le indennità e gettoni di presenza degli amministratori che hanno manifestato tale volontà.