Il sindaco di Norcia: "Il bando è all'Anac, la Basilica di San Benedetto sarà ricostruita com'era e dove era"

Una buona notizia a norcia, che va a mitigare in parte la tristezza per la mancata accensione del Tripode che avrebbe dovuto accogliere la fiaccola Pro Pace quest'anno pellegrina in Ungheria, a Budapest, dal 27 febbraio al 2 marzo. Ad annunciarla è il dinsaco Nicola Alemanno in un video messaggio pubblicato nel momento in cui sarebbe dovuta arrivare la staffetta dei tedofori - accompagnati dai gruppi podistici di Norcia Run, marciatori Simbruini di Subiaco e Cus di Cassino - dopo aver percorso circa 310 km lungo il Cammino di San Benedetto, itinerario che va da Norcia a Cassino e Abbazia di Montecassino, passando per Subiaco.

Nel suo messaggio il primo cittadino ha infatti rivelato di aver ricevuto comunicazione dal Ministero per i beni e le attività culturali che il bando per la ricostruzione della Basilica di San Benedetto è stato inviato all'Anac Autorità nazionale anticorruzione. "La Basilica sarà ricostruita come era e dove era - ha detto Alemanno -, con tecniche e caratteristiche filologiche. Avrà un volto antico e anima nuova e sicura. La pandemia aggiunge complicanze alla nostra situazione ma ne verremo fuori: non dobbiamo fare venire meno fiducia e speranza nel nostro futuro. Siamo vicini a tutte le persone che sono state colpite dal Covid-19. San Benedetto non ci farà mancare la sua protezione come ha fatto fino ad oggi e la distanza sociale non ci impedirà di sentirci più forti e più uniti di prima! Buon San Benedetto a tutti....e restare a casa! ".

