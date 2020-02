Coronavirus, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annulla la visita a Norcia

Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha annullato la visita a Norcia. Il premier era atteso martedì 25 febbraio per un sopralluogo al cantiere per la realizzazione della sede dell'istituto omnicomprensivo De Gasperi-Battaglia. Nella serata l'annuncio della prevedibile decisione del presidente di rinviare la visita in conseguenza dell'emergenza coronavirus che sta interessando l'Italia.

E proprio su questi argomenti, Conte ha previsto una riunione in video conferenza con i governatori delle Regioni, nel corso della quale renderà note le decisioni del Governo sui provvedimenti da applicare territorialmente per fronteggiare la situazione di allerta. Attese anche le misure su scuole e università e sugli eventi pubblici.