Coronavirus, consiglio regionale dell'Umbria in lutto: è morto Pasquale Urbani

Consiglio regionale dell'Umbria in lutto. E' morto Pasquale Urbani, storico commesso di Palazzo Cesaroni. Era ricoverato da fine marzo all'ospedale di Perugia per coronavirus. "L'Ufficio di presidenza - scrivono in una nota il presidente dell'assemblea Marco Squarta e le vice presidenti Paola Fioroni e Simona Meloni - esprime, anche a nome dell'Assemblea legislativa, il più profondo cordoglio per la morte del dipendente Pasquale Urbani, per anni valido e leale servitore di questa Istituzione, prematuramente scomparso stamani. Partecipiamo al dolore della famiglia cui manifestiamo l'affettuosa vicinanza di tutti noi".

Anche l'opposizione è in lutto. Il capogruppo del Pd Tommaso Bori, a nome dei colleghi consiglieri del Partito, esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Pasquale Urbani. "L’Assemblea Legislativa - ha dichiarato Bori - perde un valido collaboratore che si è distinto negli anni per impegno e compostezza, sempre al servizio delle istituzioni regionali. Intendiamo rivolgere alla sua famiglia – scrive il capogruppo Dem - la nostra vicinanza unita alle più sentite condoglianze".

Cordoglio anche da parte della senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena: "Apprendo con grande tristezza la notizia della morte di Pasquale Urbani, collaboratore della assemblea regionale. Voglio esprimere a Rosella, alla famiglia, alla comunità Derutese e a tutti i commessi del Consiglio Regionale la mia vicinanza e il mio dispiacere".