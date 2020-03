Coronavirus, il Comune di Montone posticipa le tasse e stoppa il pagamento di mense e trasporto scolastico

Tasse posticipate e stop ai pagamenti delle mense e del trasporto scolastico: "A seguito dell’emergenza coronavirus, il Comune di Montone ha predisposto una serie di misure che vanno incontro alle esigenze dei cittadini", spiega il Comune. E ancora: "Per il mese di marzo non sarà dovuto il contributo per il servizio di refezione scolastica, mentre è stato attualmente sospeso il pagamento della terza rata relativo al contributo per il servizio di trasporto scolastico. Al termine dell’emergenza sanitaria l’amministrazione comunale provvederà a valutare i rimborsi per i cittadini che hanno versato la quota in anticipo o eventuali riduzioni per coloro che non hanno pagato".

Sul fronte tasse comunali, invece, "per quanto riguarda il termine di pagamento della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap) e dell’imposta comunale sulla pubblicità (Icp), prima fissato al 30 aprile 2020, il medesimo è stato posticipato al 30 giugno".