Coronavirus, le linee guida del Ministero dell'Istruzione per scuole e università

Una pagina speciale con tutte le risposte per scuole e università ai tempi del coronavirus. Il Ministero dell'Istruzione ha attivato la pagina dedicata al coronavirus e ai provvedimenti presi: "In questa pagina - si legge - vengono raccolte le informazioni utili per le Istituzioni scolastiche, le Università, le Istituzioni dell'Alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica sul Coronavirus".

Il ministro Azzolina scrive così su Facebook: "In risposta alle vostre segnalazioni, sul sito del Ministero dell’Istruzione abbiamo creato una pagina di riferimento per gli istituti scolastici di tutta Italia, con un’ampia sezione in continuo aggiornamento contenente le risposte alle vostre domande".

Anche il viceministro Ascani lancia la pagina su Facebook: "Per dare risposta alle domande che scuole e studenti stanno inviando in queste ore, sul sito del MIUR Social abbiamo inserito una sezione apposita. Insieme alle domande/risposte anche gli atti, le norme, i link utili e le ultime notizie in costante aggiornamento".