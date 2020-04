Coronavirus: mascherine, tute, igienizzanti e termometri in dono all'ospedale di Castiglion del Lago

Una donazione di 1.880 mascherine ffp2, 5 caschi protettivi, 235 tute alta protezione antivirus, 54 tute protezione antivirus, 16 litri disinfettante. E ancora 400 mask ffp2 con valvola, 1.700 mask chirurgiche, 500 visiere facciali, 500 copriscarpe, 3 termometri e 40 occhiali protettivi. Tutto questo grazie al gioco di squadra quello che ha consentito all’associazione Azzurro per l’ospedale di procurare dispositivi individuali di protezione per l’ospedale di Castiglione del Lago.

Una preziosa fornitura del valore complessivo di 17.500 euro, resa possibile grazie anche al contributo di privati cittadini, imprenditori locali e Banca Valdichiana, oltre al ruolo fondamentale di una giovane imprenditrice cinese, Sara Zhou. "Si deve infatti a lei - rivela la presidente Chiara Maida Pagliccia - il merito di aver reso possibile la fornitura di buona parte del materiale, giunto in Italia dopo un travagliato viaggio, dovuto a incomprensibili meccanismi in dogana".

Sara è una giovane imprenditrice cinese di gadget in metallo e medaglie per eventi sportivi, ma la sua azienda è completamente ferma dall'inizio dell'anno a causa della pandemia. In questo momento di inattività ha pensato di mettersi a disposizione per reperire materiale al miglior prezzo, verificarne la qualità ed occuparsi personalmente delle spedizioni per abbattere i costi ed esser sicuri che i prodotti fossero spediti. Ed è così che a Castiglione del Lago sono potuti giungere dalla Cina dispositivi sicuri e di alta qualità al miglior prezzo ed in tempi relativamente brevi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"I responsabili di Azzurro per l’Ospedale – commenta la presidente - sono rimasti ammirati da questo gesto arrivato da così lontano. E vogliamo ringraziare Riccardo, amico comune, che si è tanto adoperato per far giungere fin qui queste preziose mascherine, dopo un difficile viaggio".