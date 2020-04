Coronavirus: sartoria chiusa, la titolare realizza mascherine colorate e le regala

Mascherine artigianali, in cotone, colorate e lavabili. È il piccolo aiuto, gratuito, di Silvia Irma Cattaneo, titolare di una sartoria artigianale, al momento chiusa come tante altre attività.

La titolare, però, non si è persa d’animo e ha deciso di contribuire ai bisogni della collettività realizzando mascherine artigianali in cotone, con una tasca in cui inserire un filtro o da indossare sopra mascherine certificate. Sono lavabili in lavatrice e, quindi, riutilizzabili; ma non sono presidio medico chirurgico.

Le mascherine sono realizzate in diversi tessuti, in tinta unita o a fantasia. Sono date a titolo gratuito e sono spedite a casa corriere con la sola spesa di spedizione a carico del cliente.

