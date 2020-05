Coronavirus: 100mila mascherine gratis per i soggetti "deboli", da domani la distribuzione con la Protezione civile

Centomila mascherine per le persone indigenti, disabili non autosufficienti o anziani e per i personale dei servizi essenziali. La Regione Umbria, tramite la Protezione civile regionale, distribuirà altre 100mila mascherine, simili alle Montrasio, per le categorie più fragili (indigenti, disabili non autosufficienti, etc.) di tutta la regione.

Una quota che va ad aggiungersi alle 150 mila mascherine già distribuite domenica scorsa, 3 maggio, in vista dell’avvio della fase 2, a tutti i Centri operativi comunali, per la consegna ai cittadini aventi diritto.

La distribuzione avverrà già da domani mattina grazie alla collaborazione di Anci Umbria e della stessa Protezione civile regionale. Questo nuovo quantitativo fa parte della dotazione spettante alla Regione Umbria, sulla base del piano di consegne definito Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, che prevede la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale ad alcune categorie, fra cui le persone in condizione di “fragilità” ed il personale dei servizi essenziali.