Coronavirus, mamma e figlia cinesi vanno a rinnovare i documenti e donano mascherine e gel agli impiegati comunali

Una signora cinese e sua figlia si sono presentati allo sportello dei servizi demografici del Comune di Città di Castello per rinnovare i documenti e per regalare ai dipendenti una dotazione di mascherine, bottigliette di igienizzante ed altri presidi sanitari.

E' stata la ragazza a consegnare il materiale con il sorriso e la consapevolezza di voler fare qualcosa di concreto verso chi ogni giorno cerca di portare avanti, pur fra mille difficoltà e rischi, servizi pubblici che in parte non possono essere svolti da casa, a distanza.

"Siamo rimasti sorpresi e commossi per la gentilezza di questo gesto che rimarrà per sempre dentro di noi e ci porteremo dietro come ricordo indelebile di questo momento difficile che stiamo vivendo – ha precisato, Daniela Salacchi, responsabile dei servizi demografici del Comune – mamma e figlia ci hanno fatto una sorpresa che ci sprona ancora di più ad andare avanti nella consapevolezza che viviamo sempre di più nella globalizzazione e la solidarietà senza confini ne fa parte a pieno titolo come in questo caso".

Prima di lasciare l’ufficio mamma e figlia cinesi hanno rivolto un sentito ringraziamento a tutti i dipendenti per la loro professionalità e disponibilità. "Sono questi piccoli ma grandi gesti quotidiani per il significato che racchiudono a rendere vere e dense di emozioni le nostre giornate a contatto con la comunità. Un pensiero di questo genere di una famiglia ed una bambina cinese che magari hanno parenti o amici che qualche settimana fa prima di noi hanno vissuto l’incubo del coranavirus, ci fa capire che la solidarietà ad ogni livello è e sarà l’arma vincente per uscirne tutti insieme e più forti di prima", ha precisato il vice-sindaco Luca Secondi.