Mascherine rigide con filtri certificati, intercambiabili, e interamente ecologici: l'idea anti-Covid19 di 3Dific

La medicina sta usufruendo da tempo della stampa in 3D. E anche nell’emergenza sanitaria da Covid19 la stampa tridimensionale ha avuto la sua parte, basti pensare agli snodi per adattare le maschere subacquee del Decathlon ai respiratori ospedalieri.

A Perugia la 3Difiic ha riconvertito la sua attività e ha partecipato alla realizzazione di questi raccordi stampandoli in 3D (anche altre aziende, privati e persino il museo Post, in pratica chi aveva una stampante tridimensionale lo ha fatto), forte della propria esperienze nella diagnostica per immagini e nella produzione in 3D di modelli anatomici che servono ai medici come replica per analisi e diagnosi.

3Dific ha sviluppato e brevettato anche una mascherina con telaio rigido e filtri intercambiabili, bidirezionali, con materiale certificato Ffp2, ecologico (si getta nel sacco nero dell’inorganico) che dura tutta la giornata.

“In fase di emergenza sanitaria abbiamo messo a disposizione le nostre conoscenze in campo sanitario, lavorando allo snodo della maschere da sub e producendo le visiere protettive, per le quali c’è grande richiesta – dice Alessandro Ricci di 3Dific - La mascherina realizzata da noi è stato il passo successivo, si adatta al viso dagli zigomi al mento, ha il filtro bidirezionale a tre strati, usandola non si appannano gli occhiali ed è ecologica grazie ai materiali certificati per realizzare i filtri. Produciamo tutto noi e stiamo usando, con soddisfazione le mascherine in ufficio noi stessi”.

La 3Dific ha realizzato questo prodotto pensando alle tante aziende che devono fornire i lavoratori di dispositivi di protezione individuale, ma anche ai cittadini che hanno bisogno di mascherine giornaliere. Si può ordinare un kit composto da telaio e 10 filtri (al costo di 15 euro) tramite mail all’indirizzo find@edific.it .

La 3Dific si è specializzata, quindi, in mascherine con telai e ricambi di tessuto Ffp2, visiere leggere e senza snodo, connettori per filtri antivirali da adattare a maschere scuba con filtro incluso, progettazione maschere per filtro su misura, aspiratori da applicare a divaricatori odontoiatrici, ma lavora anche su commissione per la realizzazione di sistemi protettivi personalizzati in base alle esigenze aziendali.