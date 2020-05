Coronavirus, Marsciano riapre i cimiteri: le regole da rispettare

I 13 cimiteri presenti nel territorio comunale di Marsciano riaprono oggi, mercoledì 6 maggio. "Naturalmente – spiega l’assessore con delega ai cimiteri Francesca Borzacchiello – gli accessi e le modalità di permanenza all’interno di queste strutture dovranno essere coerenti con le misure di sicurezza in vigore per il contenimento della pandemia. Abbiamo quindi introdotto delle restrizioni che invitiamo i cittadini a rispettare con senso di responsabilità. Provvederemo a fare i controlli necessari e qualora dovessero emergere problematiche nel garantire il rispetto delle norme di sicurezza il Comune sarà costretto a disporre nuovamente una chiusura temporanea delle strutture".

Ecco le regole da rispettare: ingresso consentito a tutti, con un massimo di 2 persone per nucleo familiare; dovrà essere sempre garantita la distanza di sicurezza tra le persone di almeno un metro ed è quindi vietato qualunque contatto interpersonale come le strette di mano; è obbligatorio, all’interno dell’area cimiteriale, l’uso di guanti e mascherine; dovrà sempre essere rispettato il divieto di assembramenti; è vietato l’uso di contenitori per l’annaffiamento delle piante e per il riempimento dei vasi, salvo che non siano di uso esclusivo e personale e, anche in tal caso, sempre con l’utilizzo di guanti monouso; la permanenza massima consentita all’interno del cimitero è di 30 minuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda i funerali, specifica il Comune di Marsciano, "sono consentiti con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il controllo di queste norme sarà affidato alla Polizia locale e a tutte le Forze dell’ordine che potranno avvalersi anche della collaborazione della Protezione civile".