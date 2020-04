Coronavirus, il nuovo piano di aperture di Poste Italiane per le pensioni

Poste Italiane ha rioarganizzato le aperture degli uffici territoriali in funzione del ritiro delle pensioni. Ad eccezione dell'1 maggio, in cui resteranno chiusi. Così, come comunicato dall'azienda, saranno organizzati gli sportelli:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Assisi e Petrignano di Assisi aperto solo la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Santa Maria degli Angeli aperto mattina e pomeriggio dal 27 al 30 aprile, solo la mattina il 2 maggio; Assisi Santuario aperto solo la mattina il 27 e il 29 aprile; Palazzo di Assisi e Rivotorto di Asissi aperti la mattina del 28 e 30 aprile e del 2 maggio; Castelnuovo di Assisi aperto la mattina il 29 aprile; Viole di Assisi aperto la mattina il 30 aprile; Tordandrea aperto la mattina il 27 e il 29 aprile; Bastia Umbra aperto mattina e pomeriggio dal 27 al 30 aprile, solo la mattina il 2 maggio; Costano aperto solo la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Ospedalicchio solo la mattina il 27 e il 29 aprile; Passaggio di Bettona solo la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Bevagna la mattina il 28, 30 aprile e 2 maggio; Campello sul Clitunno, Cannara, Cascia, Castel Ritaldi la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; la mattina del 28 aprile Castel Ritaldi 2, Castiglione del Lago la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Macchie aperto la mattina il 28, 30 aprile e il 2 maggio; Pozzuolo la mattina il 27 e il 29 aprile; Gioiella la mattina il 28, 30 aprile e 2 maggio; Villastrada la mattina del 29 aprile; San Fatucchio la mattina il 27 e 29 aprile; Borgo Cerreto la mattina il 27 aprile e il 2 maggio; Cerreto di Spoleto la mattina il 28 e il 30 aprile; Citerna la mattina il 29 aprile; Pistrino la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Fighille la mattina il 30 aprile; Città della Pieve la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Moiano la mattina del 27 e 29 aprile; Ponticelli la mattina del 27 aprile; Cerbara la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Città di Castello dal 27 al 30 aprile aperto mattina e pomeriggio, la mattina il 2 maggio; Morra la mattina il 27 e il 29 aprile; San Secondo la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Trestina e Promano la mattina il 27 e il 29 aprile; San Leo Bastia la mattina il 29 aprile; Lerchi la mattina il 28, 30 aprile e il 2 maggio; Collazzone il 28, 30 aprile e il 2 maggio; Collepepe la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Corciano la mattina 27 e 29 aprile; Ellera e San Mariano la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Mantignana la mattina il 28, 30 e 2 maggio; Costacciaro il 27 e il 29 aprile, Casalina dal 27 al 29 aprile, Deruta dal 27 aprile al 2 maggio la mattina; Pontenuovo e San Nicolò di Celle la mattina il 28, 30 aprile e 2 maggio; Annifo la mattina il 28 aprile; Capodacqua la mattina il 27 aprile; Casenuove la mattina il 30 aprile; Colfiorito il 28, 30 aprile e il 2 maggio; Fiamenga la mattina dal 27 aprile al 2 maggio: Foligno tutto il giorno dal 27 al 30 aprile, la mattina il 2 maggio; Verchiano la mattina il 2 maggio; Scanzano e Foligno 3 la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Fossato di Vico stazione a mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Purello la mattina del 27 aprile; Fratta Todina la mattina del 27 e del 29 aprile; Giano dell'Umbria la mattina il 28, 30 aprile e il 2 maggio; Bastardo dal 27 aprile al 2 maggio; Gualdo Cattaneo la mattina il 27 e 29 aprile; San Terenziano la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Marcellano la mattina il 27 e il 29 aprile; Pozzo di Gualdo Cattaneo la mattina il 28 aprile; Gualdo Tadino la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Pieve di Compresseto la mattina il 2 maggio; Gualdo Tadino 1 la mattina il 28 e il 30 aprile, Branca la mattina il 28 e il 30 aprile; Gubbio tutto il giorno dal 27 al 30 aprile, la mattina il 2 maggio; Mocaiana stazione la mattina il 27 e il 29 aprile; Padule la mattina dal 27 aprile e il 2 maggio; Scritto la mattina dal 27 e il 29 aprile; Lisciano Niccone il 28, 30 aprile e 2 maggio; Magione la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; San Feliciano la mattina il 27 e il 29 aprile; Agello la mattina il 28, 30 aprile e 2 maggio; Sant'Arcangelo di Magione il 27 e 29 aprile; Castiglione della Valle la mattina il 30 aprile; Cerqueto la mattina il 29 aprile; Marsciano la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Papiano la mattina il 27 e 29 aprile; San Valentino della Collina e Spina il 28, 30 aprile e 2 maggio; Colpetrazzo la mattina il 30 aprile; Massa Martana la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Montecastello di Vibio il 28, 30 aprile e il 2 maggio; Lippiano il 28 e 30 aprile; Monte Santa Maria Tiberina la mattina il 27, 29 aprile e 2 maggio; Montefalco la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Madonna della Stella la mattina ilc28, 30 aprile e 2 maggio; Monteleone di Spoleto il 27 e 29 aprile; Montone il 27 e 29 aprile; Nocera Umbra la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Gaifana la mattina il 27 e 29 aprile; Molinaccio la mattina il 27 aprile; Norcia la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Paciano e Panicale la mattina il 28, 30 aprile e 2 maggio; Tavernelle la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Castel Rigone la mattina il 29 aprile; Passignano sul Trasimeno la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Perugia Centro tutto il giorno dal 27 aprile al 30 aprile, la mattina il 2 maggio; Bosco la mattina il 27 e il 29 aprile; Castel del Piano la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Colle Umberto la mattina il 27 e il 29 aprile; Fontignano la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Mugnano la mattina il 28, 30 aprile e 2 maggio; Perugia 1 la mattina il 27 e 29 aprile; Perugia 5 tutto il giorno dal 27 al 30 aprile, la mattina il 2 maggio; Pianello la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Ponte Felcino la mattina il 27 e 29 aprile; Ponte Pattoli la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Ponte San Giovanni tutto il giorno dal 27 al 30 aprile, la mattina il 2 maggio; Ponte Valleceppi la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Ripa la mattina il 28, 30 aprile e il 2 maggio; San Martino in Campo la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; San Martino in Colle la mattina il 27 e 29 aprile; San Sisto tutto il giorno dal 27 al 30 aprile e la mattina il 2 maggio; Sant'Egidio la mattina il 28, 30 aprile e 2 maggio; Piccione il 27 e 29 aprile; San Marco la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Pretola, Collestrada e Solfagnano dal 27 aprile al 2 maggio; Colombella la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Perugia 3, Perugia 8 la mattina il 27 e 29 aprile; Perugia 6 e Perugia 12 la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Perugia 9 la mattina il 28, 30 aprile e 2 maggio; Castiglion Fosco la mattina il 27 aprile; Piegaro la mattina il 28 aprile; Pietrafitta la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Pietralunga il 28, 30 aprile e il 2 maggio; Poggiodomo e Preci il 27 e il 29 aprile; Lama il 28, 30 aprile e il 2 maggio; San Giustino la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Selci la mattina il 27 e il 29 aprile; Sant'Anatolia di Narco la mattina il 28, 30 aprile e il 2 maggio; Scheggia la mattina il 28, 30 aprile e il 2 maggio; Isola Fossara la mattina il 29 aprile; Scheggino il 27 e 29 aprile la mattina; Sellano il 28, 30 aprile e il 2 maggio; Sigillo e Spello la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Spoleto tutto il giorno dal 27 al 30 aprile, la mattina il 2 maggio; San Giacomo di Spoleto la mattina il 27 e 29 aprile; Spoleto 1 la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Sant'Angelo in Mercole la mattina il 28, 30 aprile e il 2 maggio; Morgnano la mattina il 27 e il 29 aprile; Beroide e Baiano di Spoleto la mattina il 28, 30 aprile e il 2 maggio; Collevalenza la mattina il 28, 30 aprile e il 2 maggio; Todi la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Pantalla la mattina il 27 e 29 aprile; Ilci la mattina il 2 maggio; Pian di San Martino la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Torgiano la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Brufa la mattina il 27 e il 29 aprile; Trevi la mattina il 28, 30 aprile e il 2 maggio; Borgo Trevi la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Tuoro la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Montecastelli la mattina il 28, 30 aprile e 2 maggio; Pierantonio la mattina il 27 e 29 aprile; Umbertide tutto il giorno dal 27 al 30 aprile, la mattina il 2 maggio; Niccone la mattina il 27 e il 29 aprile; Calzolaro di Umbertide la mattina il 28 aprile; Preggio 1 la mattina il 27 aprile; Casacastalda la mattina il 27 e 29 aprile; Valfabbrica la mattina dal 27 aprile al 2 maggio; Piedipaterno sul Nera aperto la mattina il 27 e il 29 aprile; Valtopina il 28, 30 aprile e il 2 maggio.