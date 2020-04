Coronavirus, da 'Generale della musica' a 'Doc' Umbria Jazz e MaMo a fianco del personale dell’ospedale di Perugia

Da "generale della musica" a "doc" per ringraziare il personale ospedaliero per tutto quello che sta facendo nell'emergenza sanitaria da Coronavirus. Umbria Jazz e Massimiliano MaMo Donnari protagonisti di un'iniziativa in ospedale "per testimoniare vicinanza agli operatori sanitari impegnati sul fronte del coronavirus e per confermare che dopo le disposizioni del Governo attese per i prossimi giorni, verrà valutata la possibilità di un concerto al Santa Maria della Misericordia" si legge in una nota dell'Azienda ospedalieria in occasione della consegna dell'opera al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera di Perugia Antonio Onnis, alla presenza anche del sindaco Andrea Romizi.

"Ho voluto trasformare il 'Generale della musica', in 'Generale anti Covid-19' per rafforzare l’impegno di tutti nella battaglia contro la pandemia" ha sottolineato Massimiliano MaMo Donnari (già autore del manifesto della edizione di UJ 2019), con il sindaco Romizi che si è soffermato sul significato della donazione dell’opera, sottolineando come "quel Generale, armato di tutto punto è di sprone nella lotta contro il Coronavirus; è necessario guardare al futuro con ottimismo - ha aggiunto - pur consapevoli che la battaglia non finirà presto".

Il commissario Onnis dopo aver ricordato le esibizioni in ospedale della scorsa estate di Paolo Fresu e della band dei Funk Off , ha ribadito che "il rapporto ospedale e città è oramai saldo e sempre foriero di energia positiva".

In collegamento on line sono anche intervenuti il fondatore di Umbria Jazz Carlo Pagnotta e il consigliere Gianluca Laurenzi per "esprimere gratitudine e vicinanza agli operatori sanitari, con l’impegno di realizzare un concerto a sostegno della loro opera altamente meritoria".

Il direttore di Umbria Jazz Giampiero Rasimelli ha annunciato che "solo la settimana prossima scioglieremo qualsiasi riserva sulla prossima edizione, posso tuttavia anticipare che la manifestazione non sarà annullata, stiamo preparando un evento importante per le migliaia di appassionati che ci seguono da sempre".