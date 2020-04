Coronavirus, a Spello una persona guarita completamente e migliora la salute del sindaco

Si aggiorna la situazione sanitaria a Spello dove si registrano 4 soggetti positivi al Covid19, di cui 3 in quarantena obbligatoria (uno al di fuori del territorio comunale) e 1 ospedalizzato, 16 soggetti in isolamento fiduciario, 1 soggetto clinicamente guarito, 1 soggetto guarito (ma ancora con tampone non negativo).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dati che fanno ben sperare, ma che non significano che l'emergenza Covid19 sia terminata. "E' importante che continuiamo a non uscire di casa - dice il vicesindaco Guglielmo Sorci - Vi rendo noto che le condizioni cliniche del sindaco Moreno Landrini che sono ulteriormente migliorate, tanto da non necessitare più di assistenza intensiva. Siamo felici di apprendere questa notizia, e formuliamo al sindaco i nostri più sentiti auguri per un veloce recupero".