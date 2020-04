Coronavirus, l'annuncio del sindaco: "A Magione non ci sono più positivi"

"Non ci sono più positivi nel territorio comunale. Diversi tamponi fatti nelle ultime 24 ore ad una serie di "casi sospetti" hanno dato esito negativo. Si riduce di conseguenza anche il numero degli isolati". Ad annunciarlo, con un post su Facebook, è il sindaco Giacomo Chiodini. "Il quadro sanitario a Magione è di zero positivi, 12 guariti, 7 clinicamente guariti (+ 1), 12 in isolamento e sotto osservazione (- 4), 230 in isolamento concluso (+ 8)".

"Tutti noi - scrive il sindaco Chiodini - confidiamo che nei prossimi giorni possano esserci indicazioni nel segno della novità e della riapertura graduale dell'economia e della socialità. Intanto però manteniamo alta l'attenzione e massima la disciplina nel rispetto dei divieti".