Coronavirus: "A Magione nessun nuovo contagiato, 45 fuori dall'isolamento"

"Magione stabile a tredici positivi. Qualche ritardo nelle risposte di alcuni tamponi effettuati nelle scorse ore lascia sostanzialmente immutata la situazione a livello comunale: 13 positivi, 1 clinicamente guarito, 30 in isolamento e sotto osservazione, 45 con isolamento concluso". E' il punto della situazione alle 18 del 31 marzo postato dal comune di Magione su Facebook: "I comuni del Trasimeno - spiega il comune - sono al lavoro per i buoni spesa". Così: "Insieme agli altri Comuni del Trasimeno proporremo, entro il fine settimana, i criteri e la modulistica per poter richiedere gli aiuti alimentari".

I buoni spesa varati dal Governo Conte per fronteggiare l'emergenza "saranno disponibili per i nuclei familiari più in difficoltà non sufficientemente coperti da altri sostegni pubblici (cassa integrazione, pensioni, reddito di cittadinanza, disoccupazione, etc). Stiamo lavorando per garantire la massima equità, rapidità e trasparenza nell’erogazione. I buoni sono esclusivamente finalizzati all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità".