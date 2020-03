Coronavirus, come pulire e disinfettare casa e ufficio? Lo spiega l'Istituto Superiore di Sanità

Nel periodo di isolamento a cui gli italiani sono costretti dall'emergenza coronavirus diventa fondamentale proteggersi da un eventuale contagio anche in ambienti chiusi come possono essere la propria abitazione o gli uffici per chi continua a lavorare. E se il Ministero della Salute raccomanda di "restare a casa e fare attenzione alla pulizia dell'ambiente domestico", a dare ulteriori utili consigli in questo senso è l'Istituto Superiore di Sanità.

RICAMBIO DELL'ARIA

PULIZIA

IMPIANTI DI VENTILAZIONE