Coronavirus, le raccomandazioni dell’ISS per le persone in isolamento domiciliare e per chi le assiste

Attenzione e precauzioni. Tante quelle da prendere per le persone in in isolamento domiciliare e per chi le assiste, ai quale viene in soccorso l'Istituto Superiore di Sanità con una serie di raccomandazioni da seguire, semplici ed utili indicazioni pratiche da seguire. I consigli spaziano dalle misure di igiene sanitaria da osservare, alla raccolta e gestione dei rifiuti, all’uso di dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine), alla gestione e lavaggio della biancheria della casa, alla pulizia di superfici contaminate, alle precauzioni da seguire in caso di allattamento al seno.

Ecco i 21 suggerimenti dell'Iss per le persone in in isolamento domiciliare e per chi le assiste:

1) La persona con sospetta o accertata infezione COVID-19 deve stare lontana dagli altri familiari, se possibile, in una stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite.

2) Chi l’assiste deve essere in buona salute e non avere malattie che lo mettano a rischio se contagiato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

3) I membri della famiglia devono soggiornare in altre stanze o, se non è possibile, mantenere una distanza di almeno 1 metro dalla persona malata e dormire in un letto diverso.