Coronavirus, da Porta Eburnea un circolo virtuale per passare il tempo e imparare

Perugia 1416 è nata anche per recuperare e rinsaldare i vincoli di appartenenza ai cinque rioni che compongono il tessuto territoriale della città. E in questo periodo di isolamento forzato anche il rione può diventare un luogo per trovare compagnia.

Per iniziativa dei savi del Magnifico rione di Porta Eburnea è nato il circolo virtuale, proprio per passare questo periodo di quarantena forzata con qualche utile passatempo o attività. “Riprendendo quello che fanno le palestre abbiamo dato vita al gruppo con dirette Facebook grazie alla buona volontà dei rionali – dice Federico Mazzi del Magnifico rione – Si va dall’angolo del libro alla cucina, dai rudimenti di arti marziali ai principi dell’autodifesa personale, c’è l’angolo del nerd, con tecnologia, giochi di ruolo e serie tv, fino all’arte di creare composizioni e scenari da fotografare o per abbellire le stanze”.

Le attività si svolgono rigorosamente in diretta su Facebook secondo un calendario e grazie all’opera dei volontari. Son già sei le attività promosse e “abbiamo anche un corso di ginnastica e presto inizierà anche un corso di storia dell’arte – dice Mazzi – Abbiamo tante adesioni di volontari che prestano il loro tempo e di persone che seguono questi corsi con grande soddisfazione da parte nostra. La tecnologia permette di mitigare i rigori della quarantena e il nostro palinsesto che si incrementa ogni giorno con una copertura dal lunedì al sabato”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per chi volesse saperne di più oppure iscriversi e seguire i corsi basta seguire questa pagina di Facebook.