Coronavirus, oggi al via anche in Umbria i test sugli asintomatici: la mappa dei comuni

Scatta oggi, lunedì 25 maggio, l'indagine di sieroprevalenza coordinata da Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità con la collaborazione di Istat e Croce rossa italiana. Test sugli asintomatici per dare la 'caccia' al coronavirus in tutta Italia, Umbria compresa con 35 comuni selezionati (circa 5mila gli umbri in lista per arrivare ad analizzarne almeno 4mila), con circa 150mila cittadini coinvolti dallo 'screening' e distribuiti per sesso, attività e sei classi di età.

ANALISI - I soggetti individuati verranno sottoposti ad un prelievo del sangue per le ricerche sul Covid19 dopo essere stati contattati da quindici operatori della Croce rossa. Il test è su base volontaria, quindi i “prescelti” potranno aderire o meno. I prelievi verranno eseguiti attraverso gli ambulatori mobili della Croce rossa con la modalità dei 'pit-stop', ossia nelle piazze dei comuni o in aree dedicate, oppure a domicilio per i soggetti più fragili o vulnerabili.

RISULTATI - La Regione comunicherà l’esito dell’esame a ciascun partecipante residente nel territorio. In caso di diagnosi positiva, l’interessato verrà messo in temporaneo isolamento domiciliare e contattato dal proprio Servizio sanitario regionale o Asl per fare un tampone naso-faringeo che verifichi l’eventuale stato di contagiosità. La riservatezza dei partecipanti sarà mantenuta per tutta la durata dell'indagine.

COMUNI UMBRI SELEZIONATI - Citerna, Città di Castello, San Giustino, Umbertide, Gualdo Tadino, Gubbio, Sigillo, Perugia, Corciano, Assisi, Bastia Umbra, Deruta, Marsciano, Massa Martana, Todi, Cascia, Spoleto, Bevagna, Foligno, Nocera Umbra, Sellano, Spello, Trevi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Allerona, Baschi, Orvieto, Penna In Teverina, Amelia, Avigliano Umbro, Montecastrilli, Narni, Stroncone e Terni.