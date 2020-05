A Norcia si celebra la giornata dell'Europa: "San Benedetto sia d'ispirazione"

Sono passati esattamente 70 anni da quel 9 maggio 1950 in cui Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman parlò per la prima volta di Europa Unita e di cooperazione economica tra i suoi popoli. E la 'giornata dell'Europa' è stata celebrata anche a Norcia, città natale di San Benedetto che dell'Europa è il patronmo.

“A distanza di 70 anni, oggi, abbiamo bisogno di una nuova Europa - ha detto il sindaco Nicola Alemanno -. Le ragioni politiche ed economiche non sono più sufficienti per far sì che i popoli si sentano uniti sotto un’unica bandiera e l’emergenza Covid19, che ha coinvolto tutto il mondo, ha messo in risalto quanto sia necessario ricostruire il nostro vecchio Continente. San Benedetto da Norcia è stato un grande ‘ricostruttore’ e la sua regola, unita all’opera dei monaci, può rappresentare la bussola della nuova Europa. Questo è stato sottolineato nel 2017 a Bruxelles, nella sede del Parlamento Europeo dall’allora presidente Tajani e nel 2018 a Berlino da Schauble, presidente del Bundestag, e più in generale in ogni sede istituzionale cui abbiamo fatto visita in questi anni con la Fiaccola Benedettina, insieme alle città di Subiaco e Cassino".

"Con i giovani volontari dei Corpi di Solidarietà Europea, che hanno iniziato il loro percorso proprio a Norcia all’indomani degli eventi sismici del 2016, abbiamo avuto dimostrazione che esiste un’Europa solidale che può essere veramente ‘dei popoli’. Solo camminando insieme e recuperando un’identità comune fatta di idee e valori con radici profonde - ha concluso il primo cittadino di Norcia -, potremmo guardare con fiducia e speranza al futuro della nuova Europa”.