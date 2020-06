Dalla Germania altre 5.500 mascherine donate alla città di Perugia

Un altro dono speciale e prezioso dalla Germania per la città di Perugia, dove ieri sono sono state consegnate altre 5.500 mascherine acquistate grazie alle donazioni di circa 100 cittadini tedeschi nell’ambito dell’iniziativa denominata 'To Italy with love' e voluta da Hansjorg Kunzel, cittadino tedesco residente in Umbria.

Nei giorni scorsi Kunzel aveva consegnato alcune migliaia di mascherine anche all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. "ll ringraziamento per la generosità" di Kunzel è stato espresso dall’assessore comunale Luca Merli (presente alla consegna assieme al dottor Roberto Chiesa) a nome dell’amministrazione comunale e della città di Perugia tutta.