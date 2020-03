Coronavirus, il vademecum della Regione Umbria dopo il nuovo decreto del Governo

Da oggi (10 marzo 2020) è entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio che rimarrà in essere sino al 3 aprile 2020 e trasforma l'Italia in 'zona protetta' nella sua totalità. "Lo scopo - spiega la Regione Umbria - è quello di diminuire i contagi del virus COVID-19 attraverso il contenimento delle interazioni interpersonali. Per questo motivo, tra i punti principali, il provvedimento vieta ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e integra le limitazioni già in atto.

Questo il vademecum della Regione Umbria...

SPOSTAMENTI

RISTORANTI E BAR

CENTRI COMMERCIALI, FARMACIE E GENERI ALIMENTARI

ATTIVITÀ SPORTIVE E LUOGHI DI CULTO

SALUTE E RISPETTO DELLA QUARANTENA

NIDI, SCUOLE E UNIVERSITÀ

EVENTI, MANIFESTAZIONI, LOCALI, MUSEI E BIBLIOTECHE

ESAMI DI GUIDA SOSPESI