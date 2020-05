INVIATO CITTADINO Mascherine d'artista firmate Fioroni, il ricavato alla Caritas

Mascherine del Maestro Fioroni da incorniciare come (speriamo… lontano) ricordo della pandemia. Ricavato pro Caritas parrocchiale di Ponte San Giovanni.

Esaurita la prima serie, quella dei pesci, l’infaticabile artista perugino Giuseppe Fioroni è ancora al lavoro per realizzarne di nuove, con altri soggetti.

Con la sua fantasia inesauribile, Beppe disegna su tessuto speciale vari soggetti che comprendono fiori e piante, bottoni colorati, strumenti musicali, note, animali, profili umani, lettere dell’alfabeto (in omaggio alla scrittrice Costanza Bondi e alle sue ricerche).

Ciascuna delle mascherine è un pezzo unico, in quanto singolarmente realizzata e identificata con un numero. Porta la scritta “covid ’20” e l’inconfondibile sigla dell’artista.

È il caso di ripetere che questi capolavori non sono nati per essere indossati, ma conservati a futura memoria, per essere lasciati alle generazioni che verranno, magari anche incorniciati, come nella foto in gallery.

Le mascherine d’autore si possono acquistare attraverso il presidente della Pro Ponte Antonello Palmerini o consiglieri dell’Associazione e sono anche appoggiate presso qualche esercizio commerciale ponteggiano.

Non esiste prezzo, ma si tratta di un’offerta a fronte di un dono. Dono che si riversa, come ricavato, nelle casse della Caritas parrocchiale per sovvenire alle necessità delle famiglie (purtroppo, non poche) in condizioni di difficoltà.

Che altro dire? Il valore delle persone si vede nei momenti critici, quando è giusto mettersi una mano sul cuore… usando la mano libera per aprire il portafogli e donare. Ma – come diceva l’indimenticabile monsignor Nazareno Bartocci, parroco di San Donato all’Elce – “che sia un’offerta, non un’elemosina”.