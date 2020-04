Coronavirus, fiori su ordinazione nei cimiteri di Assisi e Bastia: sulle tombe li poseranno fiorai e vivaisti

Il 'lockdown' imposto dal Governo per fronteggiare il coronavirus non è ancora finito e i cittadini umbri, come il resto degli italiani, dovranno restare ancora a casa almeno fino al 4 maggio. Di fronte all’impossibilità di recarsi al cimitero però, anche alla luce delle ultime disposizioni (nota del 18 aprile del ministero dell’Interno) alcune amministrazini comunali hanno deciso di autorizzare i fiorai e florovivaisti a portare fuori sulle tombe e sulle lapidi dei defunti per conto dei cittadini che ne faranno richiesta. Tra queste amministrazioni ci sono quelle dei comuni di Assisi e Bastia Umbra.

ASSISI - Nella città di San Francesco l’accesso al cimitero, previo appuntamento telefonico con l’ufficio comunale incaricato (075-8138455/450/431), sarà consentito esclusivamente ai titolari di esercizi commerciali con sede nel Comune di Assisi, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle disposizioni normative in tema di contenimento rischi di contagio, con guanti e mascherina, per un massimo di 2 persone della ditta incaricata, mantenendo in questo caso il corretto distanziamento sociale. Il servizio avrà inizio a partire da domani (23 aprile) e dovrà essere svolto secondo i giorni e gli orari stabiliti. L’elenco delle attività a cui i cittadini possono far riferimento per tale servizio verrà pubblicato sul sito del Comune (www.comune.assisi.pg.it) e potrà essere aggiornato con le altre aziende che vorranno assicurare questo tipo di servizio, rivolgendosi sempre agli stessi numeri telefonici. “L’amministrazione comunale - ha affermato il sindaco Stefania Proietti - vuole essere vicina ai cittadini che in questo periodo di emergenza a causa del Covid-19 non possono recarsi al cimitero a far visita ai propri cari. Un segno di rispetto in più per la memoria dei nostri defunti e per i nostri cittadini che vogliono onorare i loro cari. Già il giorno di Pasqua abbiamo voluto apporre davanti al cancello di ogni cimitero una ghirlanda come omaggio al ricordo dei nostri morti”.

BASTIA - Anche a Bastia umbra l’accesso al Cimitero, previo appuntamento telefonico con il custode del cimitero, sarà consentito esclusivamente a fioristi e florovivaisti con sede nel Comune che hanno manifestato l’intenzione a svolgere questo servizio, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle disposizioni normative in tema di contenimento rischi di contagio (con guanti e mascherina, per un massimo di 2 persone della ditta incaricata, mantenendo in questo caso il corretto distanziamento sociale). L’elenco delle attività a cui i cittadini possono far riferimento per tale servizio è consultabile sul sito del Comune (www.comune.bastia.pg.it.) e potrà essere aggiornato con le aziende bastiole che vorranno rispondere al seguente avviso chiamando i numeri 075-8018297-292-218 (dalle 08:00 alle ore 14:00).