Coronavirus, quando finirà l'emergenza? Le previsioni per l'Umbria

L'Umbria potrebbe essere una delle prime regioni ad uscire dall'emergenza coronavirus. Questa almeno secondo quanto emerge dai calcoli statistici pubblicati dall'Istituto Einaudi per l'Economia e la Finanza, basati sui dati forniti giornalmente dalla Protezione civile.

Nelle previsioni dell'Eief infatti l'Umbria potrebbe arrivare all'azzeramento dei conbtagi il prossimo 7 aprile, seconda insieme a Liguria e Basilcata solamente al Trentino Alto-Adige (6 aprile) mentre tutto il territorio nazionale dovrebbe "liberarsi" del virus tra il 5 (l'ipotesi più ottimistica) e il 16 maggio con la Toscana a superare per ultima l'emergenza. L'attuale elenco non prevede le date di azzeramento dei contagi per Marche, Molise e Sardegna poiché "i dati disponibili -spiegano gli scienzati dell'Istituto Einaudi per l'Economia e la Finanza - non sono al momento ritenuti sufficienti" per sviluppare una previsione attendibile.

Ecco le previsioni dell'Eief sulle possibile date di azzeramento dei contagi regione per regione: Trentino Alto Adige (6 aprile), Umbria (7 aprile), Liguria (7 aprile), Basilicata (7 aprile), Valle d'Aosta (8 aprile), Puglia (9 aprile), Friuli Venezia Giulia (10 aprile), Abruzzo (11 aprile), Veneto (14 aprile), Sicilia (14 aprile), Piemonte (15 aprile), Lazio (16 aprile), Calabria (17 aprile), Campania (20 aprile), Lombardia (22 aprile), Emilia Romagna (28 aprile), Toscana (5 maggio).