Coronavirus, decisa la sospensione dell'edizione 2020 del Festival dei Due Mondi di Spoleto

Il consiglio di amministrazione della Fondazione Festival dei 2 Mondi Spoleto onlus si è riunito oggi e dopo aver approvato il bilancio dell’edizione 2019, chiusosi praticamente in pareggio, ha deciso all’unanimità di sospendere la 63esima edizione del Festival in programma dal 26 giugno al 12 luglio, in considerazione della gravissima emergenza sanitaria in atto.

Il programma e le nuove date da individuare nel 2020 per lo svolgimento della manifestazione sono state rimandate ad una riunione successiva che sarà tenuta a breve.