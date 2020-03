Perugia, il coronavirus ferma i lavori per le scale mobili del Pellini

Il coronavirus ferma i cantieri per le scale mobili di Perugia. Come spiega il Comune di Perugia in una nota "i lavori del nuovo impianto delle scale mobili Cupa - via dei Priori sono stati momentaneamente sospesi a causa del blocco imposto dal Governo per far fronte all’emergenza Coronavirus".

Il punto della situazione - Al momento, le due aziende impegnate -la Lattanzi Srl di Roma e la Kone Spa- hanno terminato le lavorazioni di allargamento della struttura, per poter accogliere scale da un metro, in sostituzione di quelle presenti larghe 60 cm e hanno avviato l’installazione delle nuove rampe.

"Non appena sarà possibile - spiega il Comune - l’opera riprenderà e al termine del montaggio delle nuove scale, inizieranno le lavorazioni impiantistiche, nonché la costruzione della nuova copertura che utilizzerà pannelli in vetro fotovoltaico per garantire, al contempo, ombreggiamento e sostenibilità ambientale".

