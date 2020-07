Coronavirus, Fase 3: Umbra Acque riapre altre fontanelle pubbliche, la mappa

Umbra Acque riapre altre fontanelle pubbliche per la Fase 3 dell'emergenza coronavirus in Umbria. Ecco la mappa e il calendario delle nuove aperture delle Case dell'Acqua.

Lunedì 20 luglio: Via F.lli Rosselli Castiglione del Lago, Piazzale S. Agostino Città della Pieve, Pietrafitta Piegaro, Tavernelle Panicale.

Martedì 21 luglio: Via A. Pompili Passignano sul Trasimeno, Piazza G. Pascoli Tuoro, Via B. Ubaldi Gubbio, Piazza Federico II di Svevia Gualdo Tadino, Piazza F.lli Severini Sigillo, Osteria del Gatto Fossato di Vico, Via Castellana Valfabbrica.

