Castiglione del Lago, la signora Velia fa 100 anni e festeggia con il sindaco

Anche in un periodo di crisi come quella di queste settimane, segnate dalla pandemia di coronavirus, la comunità di Castiglione del Lago non dimentica i suoi cittadini più fragili. Ecco così che, con tutte le precauzioni di sicurezza richieste dall’emergenza Covid-19, la famiglia Cesarini ha voluto celebrare una straordinaria ricorrenza: mercoledì 20 maggio i familiari hanno festeggiato i cento anni della signora Velia Piccio.

La famiglia ha anche invitato il Matteo Burico, sindaco di Castiglione del Lago, per la consegna di una targa commemorativa e una foto ricordo in un momento di grande emozione per la signora Piccio.