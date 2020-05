Fase 2, ultimati i lavori: a Spoleto riaperti i giardini di piazza della Vittoria

Con l'inizio della Fase 2 dell'emergenza coronavirus si sono parzialmente allentate le limitazioni agli spostamenti e sono stati riaperti anche in Umbria parchi ed aree verdi, sempre nei limiti imposti dalle norme anti-contagio (divieto assoluto di assembramenti e uso obbligatorio della mascherina laddove non è possibile mantenere la distanza interpersonale). E una buona notizia per gli amanti del verde e dell'aria aperta ariva da Spoleto, dove da sabato scorso (9 maggio) sono nuovamente aperti al pubblico i giardini di piazza della Vittoria.

Il Comune ha infatti ultimato i lavori di manutenzione straordinaria che negli ultimi due mesi avevano subito una battuta di arresto a causa dell'emergenza sanitaria: sistemate le siepi e i cespugli, sono stati ripristinati anche gli impianti di irrigazione e di riciclo dell’acqua della fontana. “Nonostante le difficoltà degli ultimi mesi, abbiamo cercato di far terminare i lavori in tempi rapidi - ha dichiarato Maria Rita Zengoni, assessore comunale all’Ambiente - per poter restituire alla città, soprattutto in questa fase in cui alcuni spostamenti sono nuovamente possibili, l’intera area sistemata. Dispiace non aver potuto organizzare una riapertura alla presenza di cittadini e istituzioni, ma abbiamo comunque ritenuto importante, con la fine del divieto di accesso a parchi e giardini, fare in modo che questo spazio verde alle porte del centro storico fosse a disposizione di tutti”.