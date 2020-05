Coronavirus e Fase 2 in Umbria, anche l'ospedale di Pantalla in viaggio verso la normalità

La Fase 2 dell'emergenza coronavirus e la marcia verso la normalità, anche per l'ospedale di Pantalla: "A partire dal 25 maggio - spiega l'assessore alla Salute, Luca Coletto - , saranno riattivati alcuni servizi, tra cui l’emodialisi".

La situazione nella Media Valle del Tevere sta nettamente migliorando: "Nell’Ospedale di Pantalla, destinato temporaneamente a struttura Covid, – ha spiegato l’assessore Coletto – grazie al contenimento dell’infezione in Umbria, si stanno azzerando i ricoveri e, di conseguenza, sarà possibile riavviare dal 25 maggio i servizi di emodialisi e della diagnostica per immagini". E non è finita qui: "A seguire - annuncia l'assessore -, è prevista la riapertura del Pronto soccorso, della degenza dell’area medica, dell’Unità di raccolta sangue, dell’oncologia e di alcuni servizi di specialistica ambulatoriale".

Ma non c'è da abbassare la guardia contro il coronavirus: "Pur non avendo lasciato alle spalle la fase dell’emergenza, per la quale è stato reso necessario individuare dei presidi da destinare alla cura dei pazienti Covid, - sottolinea Coletto – l’Ospedale di Pantalla per alcune attività sarà riaperto ai cittadini adottando tutte le misure di sicurezza, nel rispetto dei percorsi e dopo la bonifica degli ambienti".

Infine, la conclusione con un appello alla cittadinanza per continuare ad arginare il contagio. "E’ opportuno ricordare – conclude l’assessore Coletto - che, in questa fase, i comportamenti di ogni cittadino assumono ancora di importanza per evitare una nuova ondata di contagi. Di conseguenza, sarà opportuno fare attenzione alle indicazioni ministeriali e regionali relative all’uso delle mascherine e dei guanti, oltre al distanziamento, visto che il virus è ancora in circolazione e, se nella Fase 1, la chiusura totale ha rappresentato un elemento di grande protezione per tutti, in questo momento siamo obbligati ad adottare scrupolosamente le precauzioni necessarie per non vanificare gli sforzi fatti sinora".