Umbria, riaprono anche biblioteche e musei: le regole da seguire, tra termoscanner e libri 'in quarantena'

La Fase 2 dell'emergenza coronavirus sta per iniziare anche per le biblioteche e i musei, che in Umbria sono pronti a riaprire. "A decorrere da 25 maggio 2020" - si legge nell'ordinanza firmata ieri (22 maggio) dalla 'governatrice' Donatella Tesei - sono consentite le attività di Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi di cultura", con la ripartenza che dovrà avvenire però secondo le misure previste dal Dpcm del 17 maggio e le disposizioni contenute nelle ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle province autonome’ del 16 maggio 2020, tenuto altresì conto delle raccomandazioni operative specifiche fornite nello specifico documento allegato all'ultima ordinanza regionale.

Ecco le indicazioni generali e le linee guida specifiche...

INDICAZIONI GENERALI

MUSEI

BIBLIOTECHE

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua a leggere >>>