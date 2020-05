Fase 2, Federcaccia in pressing sulla Regione: "Ci consenta la manutenzione di tese e capanni"

Dopo due mesi di stop dovuti al 'lockdown' imposto dal governo per fronteggiare l'emergenza coronavirus, la Regione Umbra ha consentito la ripresa dell'allenamento e dell'addestramento dei cani nei siti autorizzati. Un provvedimento apprezzato dalla Federcaccia Umbra che ora però, attraverso una lettera, chiede un altro passo in avanti all'assessore Roberto Morroni per quanto riguarda la manutenzione degli appostamenti fissi, e un chiarimento in merito alla vigilanza venatoria.

"Riguardo gli appostamenti fissi di caccia - scrive Federcaccia Umbra all'assessore regionale alla Caccia e alla Pesca -, chiediamo di concedere la possibilità di provvedere alla loro manutenzione. Si tratta di tese e capanni regolarmente autorizzati per i quali, in questo periodo, è particolarmente urgente intervenire sulla vegetazione. Si chiede inoltre un chiarimento in merito alla vigilanza venatoria, in capo alle guardie volontarie appartenenti alle varie associazioni, sia in riferimento ai vincoli derivanti dalla pandemia, sia sul coordinamento dei servizi. Ciò al fine di consentire alle guardie volontarie di svolgere i servizi loro assegnati, in sicurezza e nel rispetto delle norme. Certi della sua sensibilità nei confronti dei temi da noi sollevati, confermiamo all'assessore la nostra più totale disponibilità per ogni eventuale chiarimento".