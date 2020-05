Fase 2, l'annuncio del Comune: "A Umbertide più suolo pubblico per gli esercizi commerciali e senza tasse"

Fase 2, Umbertide rilancia: "L'Amministrazione Comunale di Umbertide - spiega una nota del Comune - , vista la situazione dovuta all'emergenza Covid-19 e la necessità di determinare la maggior sicurezza e il maggior distanziamento possibile negli esercizi pubblici di prossima riapertura, comunica che per l'annualità 2020, per gli esercizi pubblici che già ne fanno uso, sarà possibile richiedere un utilizzo di suolo pubblico maggiorato fino al doppio rispetto all'anno precedente".

E non è finita qui. L'accesso al suolo pubblico, spiega il Comune, sarà ampliato: "Sarà ovviamente possibile richiedere l'utilizzo di suolo pubblico per tutte quelle attività che fino ad oggi non ne hanno usufruito. Tali richieste dovranno essere compatibili con i criteri urbanistici, di sicurezza e di viabilità", prosegue il Comune di Umbertide.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Novità anche sul fronte delle tasse: "L'Amministrazione Comunale inoltre per l'annualità in corso, qualora non vi fosse un intervento normativo centrale nella direzione dell'esenzione, farà sì, attraverso risorse reperite all'interno del bilancio comunale, che il costo complessivo della Tosap per il 2020 non gravi sugli esercizi commerciali pubblici".